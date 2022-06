Metro da incubo a Roma. Stazioni inaccessibili ai disabili (Di venerdì 10 giugno 2022) Un topo in trappola. Così si è sentito Luca, il ragazzo che l’8 giugno scorso è rimasto bloccato all’interno della Metro A di Roma, alla fermata di Subaugusta. Perché? Perché, costretto sulla sedia a rotelle, non poteva uscire in nessun modo visto che gli ascensori erano fuori servizio. Se è riuscito a tornare in superficie è solo grazie a quattro cittadini che lo hanno aiutato. Un giovane in sedia a rotelle è rimasto bloccato all’interno della Metro A di Roma Una scena purtroppo vista e rivista a Roma dove troppo spesso le persone con disabilità, gli anziani o chi ha bambini con passeggini, si ritrova a fare i conti con un servizio di trasporto pubblico che non è all’altezza di una Capitale europea. “Voglio che i miei diritti siano riconosciuti”, racconta Luca, “non è possibile che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 giugno 2022) Un topo in trappola. Così si è sentito Luca, il ragazzo che l’8 giugno scorso è rimasto bloccato all’interno dellaA di, alla fermata di Subaugusta. Perché? Perché, costretto sulla sedia a rotelle, non poteva uscire in nessun modo visto che gli ascensori erano fuori servizio. Se è riuscito a tornare in superficie è solo grazie a quattro cittadini che lo hanno aiutato. Un giovane in sedia a rotelle è rimasto bloccato all’interno dellaA diUna scena purtroppo vista e rivista adove troppo spesso le persone contà, gli anziani o chi ha bambini con passeggini, si ritrova a fare i conti con un servizio di trasporto pubblico che non è all’altezza di una Capitale europea. “Voglio che i miei diritti siano riconosciuti”, racconta Luca, “non è possibile che ...

Pubblicità

oxygeneeuropeen : @ECastamere mai dovuta prendere la metro lì per mia fortuna, ma anche solo trovare i binari è sempre stato un incub… - PvPmedievalist : @iris_versari @GenCar5 Iris, buongiorno. Per piccole quantità è possibile, per quantità grandi no. Alla morte dei m… - viagrazie : RT @monikindaaaa: @IlPrimatoN @gabrillasarti2 @cristinagauri 20anni fa ero in Francia a Disneyland Paris e presi la metro per recarmi in ce… - AnnaAlisa12 : RT @monikindaaaa: @IlPrimatoN @gabrillasarti2 @cristinagauri 20anni fa ero in Francia a Disneyland Paris e presi la metro per recarmi in ce… - PaoloCaminiti1 : RT @monikindaaaa: @IlPrimatoN @gabrillasarti2 @cristinagauri 20anni fa ero in Francia a Disneyland Paris e presi la metro per recarmi in ce… -