Latina, Coletta: "Innalzamento di fascia della Questura, un'opportunità per tutta la comunità" (Di venerdì 10 giugno 2022) Latina – Il Sindaco Damiano Coletta si è recato in Questura per consegnare al Prefetto di Latina Maurizio Falco e al Questore Michele Maria Spina la mozione proposta dai Consiglieri Malandruccolo, De Amicis, Fiore e Majocchi e approvata all'unanimità dei presenti dal Consiglio comunale nella seduta del 23 marzo scorso, con la quale vengono impegnati il Sindaco e gli Assessori competenti "a farsi portavoce presso gli organi istituzionali preposti nel richiedere l'elevazione di fascia della Questura di Latina". "Abbiamo già provveduto – ha commentato il Sindaco Damiano Coletta – a inoltrare il testo di questa mozione, il 27 aprile scorso, al Ministro Lamorgese, al Capo della Polizia, al Prefetto Falco, al Questore Spina,

