L'Arsenal saluta Lacazette, non Nketiah: prosegue la trattativa per il rinnovo (Di venerdì 10 giugno 2022) L'Arsenal ha salutato con un comunicato i giocatori in scadenza: addio per Alexandre Lacazette, mentre viene confermata la trattativa per... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 giugno 2022) L'hato con un comunicato i giocatori in scadenza: addio per Alexandre, mentre viene confermata laper...

Pubblicità

sportli26181512 : L'Arsenal saluta Lacazette, non Nketiah: prosegue la trattativa per il rinnovo: L'Arsenal ha salutato con un comuni… - junews24com : Lacazette via dall’Arsenal: Arteta saluta l’ex obiettivo della Juve - infoitsport : Lacazette via dall'Arsenal: Arteta saluta l'ex obiettivo della Juve - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Lacazette via dall’Arsenal: Arteta saluta l’ex obiettivo della Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea htt… - gilnar76 : Lacazette via dall’Arsenal: Arteta saluta l’ex obiettivo della Juve #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -