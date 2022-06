La figlia minore del re Carlo Gustavao XVI compie oggi 40 anni. Ecco come festeggerà e, soprattutto, con chi (Di venerdì 10 giugno 2022) Tanti auguri a Maddalena di Svezia. La principessa ribelle compie 40 anni e si prepara a festeggiare una compleanno davvero importante. In che modo? A rivelarlo ai media è stata Margareta Thorgren, information manager della Casa reale svedese. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MADDALENA DI SVEZIA Maddalena di Svezia, la principessa ribelle Nata il 10 giugno 1982, Maddalena di Svezia è la figlia minore del re Carlo XVI Gustavo e della regina Silvia. Ha due fratelli: Vittoria, futura regina, e Carlo Filippo. Attualmente è ottava nella linea di successione al trono svedese. Di vivere a corte, però, non gliene è mai importato molto. Anzi, a differenza di tanti altri royal, appena ha potuto se ne è andata all’estero. Dopo il ginnasio a vissuto a Londra e poi, dopo la laurea in Storia dell’Arte ... Leggi su amica (Di venerdì 10 giugno 2022) Tanti auguri a Maddalena di Svezia. La principessa ribelle40e si prepara a festeggiare una compleanno davvero importante. In che modo? A rivelarlo ai media è stata Margareta Thorgren, information manager della Casa reale svedese. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MADDALENA DI SVEZIA Maddalena di Svezia, la principessa ribelle Nata il 10 giugno 1982, Maddalena di Svezia è ladel reXVI Gustavo e della regina Silvia. Ha due fratelli: Vittoria, futura regina, eFilippo. Attualmente è ottava nella linea di successione al trono svedese. Di vivere a corte, però, non gliene è mai importato molto. Anzi, a differenza di tanti altri royal, appena ha potuto se ne è andata all’estero. Dopo il ginnasio a vissuto a Londra e poi, dopo la laurea in Storia dell’Arte ...

Pubblicità

Ethel_126 : @Linus2k No, anche mia figlia minore e devo capire come caspita fate! - jjterza73 : @Filippo_Casini Tesoro…mia figlia maggiore fa la maturità,la minore va al terzo liceo. Io faccio il rappresentante… - DanielaMonari1 : @essexelle @Morgana_69 Guarda mia figlia maggiore ITIS si è sbattuta il triplo di quello che sta facendo la minore allo scientifico... - AnnaP1953 : @AdmiralReloade1 Anche io ho la stessa angoscia. Nella mia famiglia mio marito e mia figlia minore si sono vaccinat… - pppiase : essere la figlia minore means avere 18 anni ma essere trattata come se ne avessi 10 -