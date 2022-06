Italia bocciata in sostenibilità (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – sostenibilità, con la pandemia l’Italia ha perso posizioni in Europa. Lo rileva uno studio dell’Asvis – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – che basandosi su dati Eurostat ha messo a confronto i 27 Paesi dell’Unione Europa in una prospettiva decennale. Il nostro è penultimo tra i Paesi UE per gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in materia di lavoro, disuguaglianze, pace, giustizia e istituzioni solide. L’Italia è sotto la media UE anche per contrasto alla povertà, istruzione, acqua, imprese e infrastrutture, territori, cooperazione. Positiva invece la situazione relativa ai Goal sull’agricoltura e sul consumo e la produzione responsabili. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) –, con la pandemia l’ha perso posizioni in Europa. Lo rileva uno studio dell’Asvis – Alleanzana per lo Sviluppo Sostenibile – che basandosi su dati Eurostat ha messo a confronto i 27 Paesi dell’Unione Europa in una prospettiva decennale. Il nostro è penultimo tra i Paesi UE per gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite in materia di lavoro, disuguaglianze, pace, giustizia e istituzioni solide. L’è sotto la media UE anche per contrasto alla povertà, istruzione, acqua, imprese e infrastrutture, territori, cooperazione. Positiva invece la situazione relativa ai Goal sull’agricoltura e sul consumo e la produzione responsabili. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

lifestyleblogit : Italia bocciata in sostenibilità - - yatorabIp : @kokomibestie Metti che venivo bocciata pire stando in italia Non si sa mai. Poi ne dovrò parlare l'anno prossimo comunque . - angelino411 : #genova #Genoa #genovameravigliosa #genovamorethanthis #ModelloGenova #bucci #buccipergenova #totipergenova… - graziellatassi1 : RT @ilruttosovrano: Camera, bocciata la proposta di legge costituzionale sul presidenzialismo di Fratelli d'Italia, così potranno continuar… -