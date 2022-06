Ignazio Moser, incontro speciale: “La conosco dal vivo” (Di venerdì 10 giugno 2022) Ignazio Moser conosce Valentina Barbieri dopo averci lavorato insieme a Isola Party: l’incontro in Sardegna Finalmente si sono incontrati. Dopo mesi di lavoro a Isola Party Ignazio Moser e la bellissima Valentina Barbieri si sono incontrati in Sardegna. L’avventura condivisa a commentare quanto stava accadendo in Honduras a L’Isola dei famosi di Ilary Blasi l’hanno passata a distanza, lavorando con la ormai modalità dello smart working che abbiamo imparato a conoscere bene negli ultimi anni per motivi purtroppo noti. Ignazio, in una storia postata sul proprio profilo Instagram si è mostrato proprio con la giovane imitatrice, apprezzatissima sui social e sul web: “Grande arrivo in Sardegna, finalmente ci conosciamo dal vivo. La grande Vale Barbieri”. Simpaticissima la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 giugno 2022)conosce Valentina Barbieri dopo averci lavorato insieme a Isola Party: l’in Sardegna Finalmente si sono incontrati. Dopo mesi di lavoro a Isola Partye la bellissima Valentina Barbieri si sono incontrati in Sardegna. L’avventura condivisa a commentare quanto stava accadendo in Honduras a L’Isola dei famosi di Ilary Blasi l’hanno passata a distanza, lavorando con la ormai modalità dello smart working che abbiamo imparato a conoscere bene negli ultimi anni per motivi purtroppo noti., in una storia postata sul proprio profilo Instagram si è mostrato proprio con la giovane imitatrice, apprezzatissima sui social e sul web: “Grande arrivo in Sardegna, finalmente ci conosciamo dal. La grande Vale Barbieri”. Simpaticissima la ...

Pubblicità

zazoomblog : Ignazio Moser torna al vecchio amore - #Ignazio #Moser #torna #vecchio #amore - 361_magazine : Ignazio Moser in bici in Val di Sole sotto gli occhi di Cecilia Rodriguez - 361_magazine : - gherbitz : Solo a me Luca ricorda Ignazio Moser? Anche nei modi... #isola - PARTYDOORNEXT : jessica nella sua ignazio moser era quando passò l’aereo “Avevi un esercito di fans, ora sai ki?!” -