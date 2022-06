I concerti di Eros Ramazzotti in Italia nel 2023 | biglietti in prevendita

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 giugno 2022) Sono stati annunciati idiinnel. Non solo l’Arena di Verona e Agrigento, dopo l’estate:tornerà dal vivo alla penisola per una serie di appuntamenti che fanno parte della sua tournée mondiale appena annunciata. Si esibirà nei palasport a partire dal mese di marzo, con tappa confermate a Milano, Torino, Firenze e Roma. Si esibirà anche ad Eboli e Jesolo mentre toccherà le location più belle d’Europa e farà capolino negli Stati Uniti. “Ho pensato a questiper festeggiare al meglio le nuove canzoni che stanno per uscire. Mi sono messo in gioco, seguendo ogni singola fase di questo lavoro, curando ogni suo dettaglio e sfumatura e in ognuna di queste serate ci sarà una piccola parte di me e della mia storia. Non ...