Femminicidio a Vicenza, il dramma della figlia di Gabriela: pochi mesi fa aveva perso il fidanzato in un incidente (Di venerdì 10 giugno 2022) Nella tragica storia di Vicenza, il doppio Femminicidio in cui sono state uccise Lidia Miljkovic e Gabriela Serrano, rispettivamente ex compagna e compagna del killer Zlatan Vasiljevic (poi suicida) ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022) Nella tragica storia di, il doppioin cui sono state uccise Lidia Miljkovic eSerrano, rispettivamente ex compagna e compagna del killer Zlatan Vasiljevic (poi suicida) ...

Pubblicità

VittorioSgarbi : Il duplice femminicidio di Vicenza: mi chiedo perché un balordo violento come Zlatan Vasiljevic sia stato rimesso i… - graziano_delrio : Ogni volta è un chiedersi perché? Come è potuto accadere? C’è un lavoro culturale da fare ma dobbiamo anche favorir… - Danilo06311504 : RT @VittorioSgarbi: Il duplice femminicidio di Vicenza: mi chiedo perché un balordo violento come Zlatan Vasiljevic sia stato rimesso in li… - BottaroRosella : RT @graziano_delrio: Ogni volta è un chiedersi perché? Come è potuto accadere? C’è un lavoro culturale da fare ma dobbiamo anche favorire i… - leggoit : #femminicidio a #vicenza, il dramma della figlia di Gabriela: pochi mesi fa aveva perso il fidanzato in un incidente -