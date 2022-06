F1 | Charles Leclerc | “Sensazioni positive | abbiamo ancora un buon margine di miglioramento”

(Di venerdì 10 giugno 2022), in crescendo. La Ferrari ha chiuso davanti a tutti la prima giornata di prove libere del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Dopo che il messicano Sergio Perez aveva stampato il miglior tempo della FP1 con la Red Bull davanti al monegasco, il ragazzo del Principato ha posto il punto esclamativo sulla seconda sessione di libere, precedendo Perez di 0.248 e l’olandese Max Verstappen (Red Bull) di 0.356. Più attardato lo spagnolo Carlos Sainz a 1.050 con l’altra Rossa, che non è riuscito a mettere insieme un giro pulito con le soft, concludendo in quinta posizione. Unsalito di colpi dal primo al secondo turno, lavorando bene con la squadra nella messa a punto della F1-75: “È stata una giornata costruttiva: la progressione che ...

Nella prove libere del venerdì, dopo aver smaltito le arrabbiature di domenica scorsa nella gara di casa,ha subito ripreso il pallino delle operazioni. E' suo il miglior crono di ...... molto competitivo nella simulazione di passo gara ma costretto ad accontentarsi del terzo posto sul giro secco in FP2 alle spalle della Ferrari die della Red Bull guidata dal ... F1 | Ferrari, Charles Leclerc: “C’è ancora un buon margine di miglioramento” Charles Leclerc è soddisfatto per il miglioramento del bilanciamento della Ferrari nella seconda sessione, e per un long run in cui la F1-75 non ha avuto problemi di graining ...Quinto posto al termine delle PL2 per lo spagnolo della Ferrari, che però ha fatto segnare il suo miglior crono con le gomme medie ...