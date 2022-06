Confronto tra Zaccagni e Zaniolo in Nazionale: è successo a Coverciano! (Di venerdì 10 giugno 2022) Durante il ritiro con la Nazionale, Nicolò Zaniolo e Mattia Zaccagni hanno avuto modo di parlare dei cori da parte dei tifosi della Roma durante la festa per la vittoria della Conference League al Circo Massimo. Zaniolo ha finito anticipatamente la stagione ha causa di un infortunio alla caviglia, ma nei giorni in cui è stato presente a Coverciano ha avuto modo di confrontarsi con il giocatore della Lazio Zaccagni. Zaccagni Zaniolo ConfrontoStando a quanto riferisce il quotidiano Chi, sembra essere tornata la pace tra i due giocatori. Hanno parlato della situazione che ha coinvolto indirettamente anche la fidanzata, Chiara Nasti, e il figlio del giocatore della Lazio e si sarebbero ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 giugno 2022) Durante il ritiro con la, Nicolòe Mattiahanno avuto modo di parlare dei cori da parte dei tifosi della Roma durante la festa per la vittoria della Conference League al Circo Massimo.ha finito anticipatamente la stagione ha causa di un infortunio alla caviglia, ma nei giorni in cui è stato presente a Coverciano ha avuto modo di confrontarsi con il giocatore della LazioStando a quanto riferisce il quotidiano Chi, sembra essere tornata la pace tra i due giocatori. Hanno parlato della situazione che ha coinvolto indirettamente anche la fidanzata, Chiara Nasti, e il figlio del giocatore della Lazio e si sarebbero ...

