Concorso ordinario secondaria, il Ministero riconosce altri errori per A042 e BO15 (Di venerdì 10 giugno 2022) Il Ministero dell’Istruzione riconosce altri errori nelle prove concorsuali della procedura per l’assunzione in ruolo del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 10 giugno 2022) Ildell’Istruzionenelle prove concorsuali della procedura per l’assunzione in ruolo del personale docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Concorso ordinario secondaria, il Ministero riconosce altri errori per A042 e BO15 - Bonettipartners : È di queste ore l’ordinanza del TAR del Lazio che ammette una ricorrente alle prove orali del concorso ordinario pe… - ProDocente : Concorso ordinario secondaria, sessione suppletiva per candidati assenti causa Covid. Ordinanza TAR - orizzontescuola : Concorso ordinario secondaria, sessione suppletiva per candidati assenti causa Covid. Ordinanza TAR - ProDocente : Concorso ordinario: riconosciuti 3 errori nella prova scritta di B003 Laboratorio di Fisica. Rideterminati i punteg… -