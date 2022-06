Beve whisky alla guida in diretta Facebook: dopo 30 secondi si schianta (Di venerdì 10 giugno 2022) Poco prima di schiantarsi contro altre auto aveva fatto partire una diretta sul suo profilo Facebook per mostrare agli amici cosa stesse facendo: si è ripreso mentre era al volante e Beveva una bottiglia di whisky, tra l'altro ormai quasi... Leggi su europa.today (Di venerdì 10 giugno 2022) Poco prima dirsi contro altre auto aveva fatto partire unasul suo profiloper mostrare agli amici cosa stesse facendo: si è ripreso mentre era al volante eva una bottiglia di, tra l'altro ormai quasi...

