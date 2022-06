Antoni Gaudì, l’architetto di Dio (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 10 Giugno 1926 morì Antoni Gaudì, uno dei più importanti architetti spagnoli vissuti a cavallo tra il XIX e XX secolo. Egli venne definito da Le Corbusieur come il “plasmatore della pietra, del laterizio e del ferro” e dalla storia come “architetto di Dio” poiché credeva che il lavoro dell’architetto fosse quello di esprimere il volere di Dio mediante la progettazione di lavori che valorizzassero la natura. Le sue opere architettoniche sono ancora oggi ricordate in tutto il mondo: sette delle sue creazioni situate nella città di Barcellona sono inserite dall’anno 1984 nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. : stile e opere “Non so se stiamo dando questa titolo a un folle o a un genio; solo il tempo lo dirà.” Queste furono le parole pronunciate dal direttore della sezione di architettura durante la cerimonia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Il 10 Giugno 1926 morì, uno dei più importanti architetti spagnoli vissuti a cavallo tra il XIX e XX secolo. Egli venne definito da Le Corbusieur come il “plasmatore della pietra, del laterizio e del ferro” e dalla storia come “architetto di Dio” poiché credeva che il lavoro delfosse quello di esprimere il volere di Dio mediante la progettazione di lavori che valorizzassero la natura. Le sue opere architettoniche sono ancora oggi ricordate in tutto il mondo: sette delle sue creazioni situate nella città di Barcellona sono inserite dall’anno 1984 nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. : stile e opere “Non so se stiamo dando questa titolo a un folle o a un genio; solo il tempo lo dirà.” Queste furono le parole pronunciate dal direttore della sezione di architettura durante la cerimonia di ...

La galleria d'arte tra le nuvole di Barcellona Del resto, quando parliamo di questa meravigliosa città nella nostra mente compaiono le immagini della straordinaria Sagrada Família e di tutti gli altri edifici progettati da Antoni Gaudí che hanno ... Foto. Il 'Palazzo Ideale' del postino Cheval compie 110 anni. E la sfida continua... Ad alcuni, il Palazzo ideale ricorda il genio dell'architetto catalano Antoni Gaudí (1852 - 1926), contemporaneo di Cheval. Ad altri, l'arte africana o dell'Estremo Oriente. Fra i grandi estimatori ... Del resto, quando parliamo di questa meravigliosa città nella nostra mente compaiono le immagini della straordinaria Sagrada Família e di tutti gli altri edifici progettati daGaudí che hanno ...Ad alcuni, il Palazzo ideale ricorda il genio dell'architetto catalanoGaudí (1852 - 1926), contemporaneo di Cheval. Ad altri, l'arte africana o dell'Estremo Oriente. Fra i grandi estimatori ...