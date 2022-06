WTA ‘s-Hertogenbosch 2022, Aryna Sabalenka e Belinda Bencic ai quarti di finale (Di giovedì 9 giugno 2022) Giornata di ottavi di finale andata agli archivi nel WTA ‘s-Hertogenbosch 2022. Sull’erba dei Paesi Bassi tanti match interessanti che hanno visto impegnate giocatrici di un certo spessore che vale la pena raccontare. Vittorie per grossi calibri, ovvero Aryna Sabalenka e Belinda Bencic. La bielorussa (n.6 del mondo) ha sconfitto nettamente la padrona di casa, Arianne Hartono (n.172 del mondo) per 6-2 6-3. Una prestazione convincente di Sabalenka che affronterà nel prossimo round la belga Alison Van Uytvanck (n.46 del ranking). Un incrocio a sorpresa, vista la vittoria di quest’ultima nel derby contro Elise Mertens (n.29 del mondo) per 6-2 6-3. Successo anche per Bencic (n.17 del ranking): la svizzera ha regolato per 7-6 (2) 6-4 la ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Giornata di ottavi diandata agli archivi nel WTA ‘s-. Sull’erba dei Paesi Bassi tanti match interessanti che hanno visto impegnate giocatrici di un certo spessore che vale la pena raccontare. Vittorie per grossi calibri, ovvero. La bielorussa (n.6 del mondo) ha sconfitto nettamente la padrona di casa, Arianne Hartono (n.172 del mondo) per 6-2 6-3. Una prestazione convincente diche affronterà nel prossimo round la belga Alison Van Uytvanck (n.46 del ranking). Un incrocio a sorpresa, vista la vittoria di quest’ultima nel derby contro Elise Mertens (n.29 del mondo) per 6-2 6-3. Successo anche per(n.17 del ranking): la svizzera ha regolato per 7-6 (2) 6-4 la ...

