Ursula Von der Layen in Campidoglio | con Gualtieri in sala dove nacque CEE

Roma – "L'unità dell'Europa è stato un sogno per pochi, una speranza per tanti e oggi una necessità per tutti". Questa la frase di Konrad Adenauer che la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, ha scritto oggi sul libro d'onore del Campidoglio al termine della visita effettuata a Palazzo Senatorio e ai Musei Capitolini con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Von der Leyen si trova nella Capitale da questa mattina e dopo aver visitato il MAXXI nel primo pomeriggio ha fatto visita al primo cittadino della città. Prima tappa il famoso balconcino da cui si affacciano tutti gli ospiti importanti in visita al Campidoglio. "La presidente- ha commentato poco dopo Gualtieri- è rimasta colpita dalla bellezza dei nostri luoghi e io non ho potuto fare una battuta sulla differenza tra il mio ...

