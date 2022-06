Un posto al sole: stasera 9 giugno 2022 c’è la puntata? A che ora inizia? Domani c’è il doppio appuntamento? (Di giovedì 9 giugno 2022) Un posto al sole, stasera, 9 giugno 2022, salta il consueto appuntamento, che – ormai da oltre venticinque anni – tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori. Ma perché la puntata non c’è? Leggi anche: Un posto al sole, dove si trova il Caffè Vulcano di Silvia? Dove si trova Palazzo Palladini? Villa Volpicelli, indirizzo,... Leggi su donnapop (Di giovedì 9 giugno 2022) Unal, 9, salta il consueto, che – ormai da oltre venticinque anni – tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori. Ma perché lanon c’è? Leggi anche: Unal, dove si trova il Caffè Vulcano di Silvia? Dove si trova Palazzo Palladini? Villa Volpicelli, indirizzo,...

Advertising

GBauboy : RT @GBauboy: mi manca conoscere persone nuove, parlare fino a tardi con sconosciuti del più e del meno. mi mancano alcune delle persone che… - BabbaiFabry : RT @Moonlightshad1: Cari sceneggiatori di Un posto al sole, che razza di messaggio è quello del suocero di un magistrato anticamorra che vi… - ItaliaRai : 'Un posto al sole' La prima, nonché la più longeva, soap opera interamente prodotta in Italia! In onda nei seguen… - redazionetvsoap : #upas Appuntamento al #10giugno con #unpostoalsole - justmeale_30 : RT @snflwertae: #BTS as la sigla di 'un posto al sole' -