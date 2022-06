Ultime Notizie – Combattente Azov: “Vittoria dipende da Occidente, armi per svolta” (Di giovedì 9 giugno 2022) “In tre mesi a Mariupol il reggimento Azov, fatto di persone coraggiose che hanno deciso di farsi addestrare per trasformarsi persone comuni in soldati esperti, ha umiliato il grande esercito russo. Cosa sarà di noi dopo Azovstal? Diventeremo più grandi, perché siamo una grande famiglia che si sostiene a vicenda, che difende il Paese per consegnarlo ai propri figli. Azov è il simbolo della possibilità di combattere per ciò che si ama. La nostra terra, difesa chilometro per chilometro, ardente sotto ai piedi dei russi”. All’Adnkronos, da una Zaporizhzhia difesa col sangue, parla uno dei fondatori del reggimento più famoso d’Ucraina, Combattente esperto tra i più tenaci e fieri: Maksym Zhorin. “Nel 2014 sono stati tra i primi a formare il battaglione Azov – racconta – ho iniziato come soldato semplice ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) “In tre mesi a Mariupol il reggimento, fatto di persone coraggiose che hanno deciso di farsi addestrare per trasformarsi persone comuni in soldati esperti, ha umiliato il grande esercito russo. Cosa sarà di noi dopostal? Diventeremo più grandi, perché siamo una grande famiglia che si sostiene a vicenda, che difende il Paese per consegnarlo ai propri figli.è il simbolo della possibilità di combattere per ciò che si ama. La nostra terra, difesa chilometro per chilometro, ardente sotto ai piedi dei russi”. All’Adnkronos, da una Zaporizhzhia difesa col sangue, parla uno dei fondatori del reggimento più famoso d’Ucraina,esperto tra i più tenaci e fieri: Maksym Zhorin. “Nel 2014 sono stati tra i primi a formare il battaglione– racconta – ho iniziato come soldato semplice ...

Advertising

sole24ore : ?? #Mosca ricatta l’#Occidente: il #grano può partire solo se vengono tolte le #sanzioni contro la #Russia. La àTurc… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - acmilan : Start the new month with the latest on the Rossoneri, download the App ?? Inizia il mese di giugno con le ultime no… - News24_it : Guerra Ucraina-Russia, news di oggi in diretta. Putin: “La Russia non farà la fine dell’Urss”. Bombe su impianto Az… - umbriajournal_ : Nuovo acquedotto e nuova bitumatura per via Centrale Umbra -