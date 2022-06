Terremoto in mare tra Marche e Abruzzo, magnitudo 4.1: gli aggiornamenti (Di giovedì 9 giugno 2022) Una scossa di Terremoto è stata avvertita sulla costa abruzzese, nel Teramano. Secondo le stime dell’Ingv, si è verificato a largo della costa marchigiana intorno alle 13.18. Alcune segnalazioni sono arrivate anche da Pescara, soprattutto dai cittadini che abitano ai piani alti degli edifici. Altre due scosse si sono succedute, di magnitudo 2.4 e 3 L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Una scossa diè stata avvertita sulla costa abruzzese, nel Teramano. Secondo le stime dell’Ingv, si è verificato a largo della costa marchigiana intorno alle 13.18. Alcune segnalazioni sono arrivate anche da Pescara, soprattutto dai cittadini che abitano ai piani alti degli edifici. Altre due scosse si sono succedute, di2.4 e 3 L'articolo proviene da Inews24.it.

