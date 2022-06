Peschiera, per risse e molestie la Procura apre due inchieste 'Chi sa denunci' (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Procuratore di Verona chiarisce: 'Pensiamo che le vittime di molestie siano almeno il doppio di cinque. Invitiamo tutti a denunciare' Leggi su tg.la7 (Di giovedì 9 giugno 2022) Iltore di Verona chiarisce: 'Pensiamo che le vittime disiano almeno il doppio di cinque. Invitiamo tutti aare'

Advertising

Adnkronos : #Meloni: 'Come per le abominevoli violenze di capodanno, è calata una cappa di silenzio'. #PeschieradelGarda - Agenzia_Ansa : Molestie sessuali a ragazze di 16 anni sul treno da Gardaland. Sono stati momenti di terrore per sei amiche, quattr… - GiuseppeBaffi : @Alberto_zz0 @CarloPoltronier @AlbertoBagnai @triolo_antonio Se rimarrò in casa barricato sarà per colpa dei partit… - RadoMatteo : Allertata la Digos per un raduno di gente di estrema destra e non per un assembramento di 2000 africani a Peschiera, andate a fare in culo - caterinacorda1 : RT @fratotolo2: ?? Il carrozzone della sinistra italiana assolve gli immigrati responsabili delle feroci violenze a #PeschieraDelGarda, acc… -