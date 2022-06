Orsini, Bianchi, Vezzosi: le querele al Corriere per la lista del Copasir sui putiniani d’Italia (Di giovedì 9 giugno 2022) Tutti contro il Corriere della Sera. Dopo l’articolo sul dossier del Copasir riguardo la rete italiana di Vladimir Putin, il primo ad annunciare un’iniziativa giudiziaria nei confronti del quotidiano era stato Alessandro Orsini. Il professore di sociologia del terrorismo ha poi confermato le sue intenzioni su Facebook: «Farò causa al Corriere della Sera. Anche per tutti i miei colleghi liberi che devono subire le prepotenze di Luciano Fontana. E per i tanti adolescenti che credono in un Paese più libero e onesto di quello in cui viviamo. Il 14 giugno uscirà il mio nuovo libro in cui parlo anche del Corriere della Sera, della Repubblica e della Stampa. I giovani hanno molto da sapere sul modo in cui questi tre quotidiani fanno “informazione”». Il Fatto Quotidiano fa sapere oggi che pronti ad andare in ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022) Tutti contro ildella Sera. Dopo l’articolo sul dossier delriguardo la rete italiana di Vladimir Putin, il primo ad annunciare un’iniziativa giudiziaria nei confronti del quotidiano era stato Alessandro. Il professore di sociologia del terrorismo ha poi confermato le sue intenzioni su Facebook: «Farò causa aldella Sera. Anche per tutti i miei colleghi liberi che devono subire le prepotenze di Luciano Fontana. E per i tanti adolescenti che credono in un Paese più libero e onesto di quello in cui viviamo. Il 14 giugno uscirà il mio nuovo libro in cui parlo anche deldella Sera, della Repubblica e della Stampa. I giovani hanno molto da sapere sul modo in cui questi tre quotidiani fanno “informazione”». Il Fatto Quotidiano fa sapere oggi che pronti ad andare in ...

