Nyla Rose | “Il gender fa parte di chi sono | ma non del mio lavoro”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ospite da Rene Paquette,ha discusso di diversi temi, tra cui la sua esperienza con AEW e la separazione tra il suo io privato e il suo personaggio nel ring. La firma per AEW “È stata una cosa veramente incredibile. Neanche in un milione di anni avrei pensato che sarebbe successo. Prima di AEW ero in crisi, bazzicavo per le Indie cercando di farmi un nome e di attirare l’attenzione delle federazioni più grandi. Ma era sempre un ‘non abbiamo nulla per te’. Midetta che dovevo fare qualcosa, specialmente perché veniva presa gente che so per certo non avere più di tre mesi di allenamento alle spalle. Ho iniziato a parlare dell’elefante nella stanza. Non mi prendevano per questioni femminili? Questioni legate alla mia pelle? Questioni trans? Sicuramente c’è un motivo perché non mi stanno assumendo e preferirei ...