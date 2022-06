Nba, Curry non basta a Golden State: Boston avanti 2-1 (Di giovedì 9 giugno 2022) Una prova d’orgoglio, per mantenere il fattore campo a proprio favore e per portarsi in vantaggio nella serie. I Boston Celtics battono 116-100 i Golden State Warriors al TD Garden. La partenza sin dal primo quarto è quella giusta: Boston tocca subito il +15, ma non dilaga, al punto che Golden State si porta persino avanti 82-83 nel terzo. Nel quarto periodo, però, quando tutti si aspettano la reazione di Curry e compagni, Boston chiude la pratica toccando anche il massimo vantaggio (+16) del secondo tempo col canestro finale. In casa Boston sono tre i giocatori con più di 20 punti. Jayson Tatum si lascia indietro dolore alla spalla e gara-2 offrendo una prestazione da 29 punti, 9 assist e 6 rimbalzi. Ma se la gara è ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Una prova d’orgoglio, per mantenere il fattore campo a proprio favore e per portarsi in vantaggio nella serie. ICeltics battono 116-100 iWarriors al TD Garden. La partenza sin dal primo quarto è quella giusta:tocca subito il +15, ma non dilaga, al punto chesi porta persino82-83 nel terzo. Nel quarto periodo, però, quando tutti si aspettano la reazione die compagni,chiude la pratica toccando anche il massimo vantaggio (+16) del secondo tempo col canestro finale. In casasono tre i giocatori con più di 20 punti. Jayson Tatum si lascia indietro dolore alla spalla e gara-2 offrendo una prestazione da 29 punti, 9 assist e 6 rimbalzi. Ma se la gara è ...

