Maturita' con la mascherina (tranne che alla prova orale) (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Codacons, confermando l'obbligo per gli studenti di indossare la mascherina a scuola. "L'obbligo, da disposizione normativa, terminera' alla fine dell'anno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del Codacons, confermando l'obbligo per gli studenti di indossare laa scuola. "L'obbligo, da disposizione normativa, terminera'fine dell'anno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La mascherina resta obbligatoria solo per gli studenti impegnati a sostenere gli esami di maturità dal 22 giugno e… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Niente obbligo di mascherina ai seggi, esami di maturità con la Ffp2 - nove__primavere : tutte queste storie con le foto dell'ultimo giorno di scuola e con la gente che si prepara per la maturità mi fanno… - loveculturale : @GretaGrace009 Ok ma da avere pensiero e giudicare la maturità di una persona ci passa un abisso. Anche io con tu… - NuovaScintilla : RT @Avvenire_Nei: Coronavirus. Niente obbligo di mascherina ai seggi, esami di maturità con la Ffp2 -