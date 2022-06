Mascherine alla maturità, Bianchi: “Abbassarla all’orale? Decide il Presidente di Commissione”. Poi annuncia: “Lunedì riunione con Speranza” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, durante l'intervista con il portale Skuola.net, in concomitanza con gli Esami di Stato, ha parlato anche dell'utilizzo della mascherina per le prove. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 giugno 2022) Il ministro dell'Istruzione, Patrizio, durante l'intervista con il portale Skuola.net, in concomitanza con gli Esami di Stato, ha parlato anche dell'utilizzo della mascherina per le prove. L'articolo .

Advertising

ricpuglisi : L'atrocità delle mascherine a scuola fino a giugno è stata possibile grazie alla connivenza dei mass media, mai com… - borghi_claudio : @valy_s @Crpzo Non è vero. Abbiamo insistito in tutti i modi con il sottosegretario alla scuola ma abbiamo trovato… - Lulu79955474 : RT @ricpuglisi: L'atrocità delle mascherine a scuola fino a giugno è stata possibile grazie alla connivenza dei mass media, mai come in que… - _ForeverBb : RT @ricpuglisi: L'atrocità delle mascherine a scuola fino a giugno è stata possibile grazie alla connivenza dei mass media, mai come in que… - rtl1025 : ?? 'Basta un decreto fatto anche all'inizio della settimana prossima. Mi auguro che si possa arrivare ad una sintesi… -