Il ceffone del referendum alle toghe, la Casta vuole dare le pagelle ai magistrati (Di giovedì 9 giugno 2022) Qualcuno l’ha già definita come la fine di una stortura, molti altri come il sonoro ceffone che la politica vuole rifilare alla magistratura. Già perché con il Sì al quinto quesito referendario, le toghe italiane saranno sottoposte a una valutazione a cui, contrariamente a quanto avviene ora, non prenderanno parte soltanto i magistrati stessi – indipendentemente se rivestono il ruolo di giudici o di pubblici ministeri – ma anche avvocati e professori universitari. Il quesito che non scalda gli animi Il testo della schede grigia è piuttosto breve, molto tecnico e probabilmente è quello che meno accende gli animi dei potenziali votanti che domenica saranno chiamati alle urne. Il titolo è “Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 9 giugno 2022) Qualcuno l’ha già definita come la fine di una stortura, molti altri come il sonoroche la politicarifilare alla magistratura. Già perché con il Sì al quinto quesito referendario, leitaliane saranno sottoposte a una valutazione a cui, contrariamente a quanto avviene ora, non prenderanno parte soltanto istessi – indipendentemente se rivestono il ruolo di giudici o di pubblici ministeri – ma anche avvocati e professori universitari. Il quesito che non scalda gli animi Il testo della schede grigia è piuttosto breve, molto tecnico e probabilmente è quello che meno accende gli animi dei potenziali votanti che domenica saranno chiamatiurne. Il titolo è “Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei ...

