Giro del Delfinato 2022, quinta tappa oggi in tv: orari e diretta streaming (Di giovedì 9 giugno 2022) Va in scena oggi la quinta tappa del Giro del Delfinato 2022, la Thizy-les-Bourgs – Chaintré di 162,3 chilometri. Si avvicinano le frazioni decisive della corsa francese, ma la giornata odierna propone un percorso piuttosto agevole che potrebbe concludersi con un altro sprint di gruppo. Possibile quindi un’altra occasione per la maglia gialla Wout Van Aert, molto brillante anche nella cronometro di ieri chiusa al secondo posto alle spalle di Filippo Ganna. IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSA Giro DEL Delfinato 2022: CALENDARIO, DATE, orari, TV E streaming orari, TV E streaming – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Va in scenaladeldel, la Thizy-les-Bourgs – Chaintré di 162,3 chilometri. Si avvicinano le frazioni decisive della corsa francese, ma la giornata odierna propone un percorso piuttosto agevole che potrebbe concludersi con un altro sprint di gruppo. Possibile quindi un’altra occasione per la maglia gialla Wout Van Aert, molto brillante anche nella cronometro di ieri chiusa al secondo posto alle spalle di Filippo Ganna. IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSADEL: CALENDARIO, DATE,, TV E, TV E– I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore ...

