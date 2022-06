Da Cardiff al mercato | la Juventus pensa ad Asensio

(Di giovedì 9 giugno 2022) . Lo spagnolo non rinnoverà il contratto col Real Madrid Mentre laattende risposte sul fronte Di Maria, ci si guarda già intorno in cerca di possibili obiettivi alternativi. L’ultima suggestione è suggerita dal Corriere dello Sport. Cherubini sarebbe infatti attento alla situazione di Marco(mattatore dei bianconeri nella finale di), che difficilmente rinnoverà il proprio contratto con il Real Madrid in scadenza nel 2023. Lo spagnolo vuole più spazio e il suo potrebbe essere un acquisto a prezzo di saldo visto, appunto, il solo anno che gli manca prima di svincolarsi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

