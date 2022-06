CORSPORT – C’è un rischio grosso per il Napoli, De Laurentiis può restare inchiodato (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Napoli in questo calciomercato deve far capire quali sono le sue intenzioni per il futuro. È chiaro che il club è vicino ad una rivoluzione, l’addio di Insigne e di Ghoulam, quello possibile di Mertens. La cessione paventata di Koulibaly e Fabian Ruiz. Insomma c’è tanta carne sul fuoco, con la società azzurra che dal punto di vista degli acquisti, fino ad ora, non si è fatta trovare impreparata. Kvaratskhelia e Mathia Olivera sono già stati presi, Deulofeu è una possibilità concreta. Eppure ci sono ancora tantissimi dubbi sulla tenuta del Napoli e la possibilità di lottare per lo scudetto. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “È lecito, e anche indispensabile, confrontarsi con il proprio portafoglio e metterlo in sicurezza, la traccia di un’idea che può disegnare una vita ragionevolmente equilibrata oppure, perché no?, per indirizzarsi, nel ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 9 giugno 2022) Ilin questo calciomercato deve far capire quali sono le sue intenzioni per il futuro. È chiaro che il club è vicino ad una rivoluzione, l’addio di Insigne e di Ghoulam, quello possibile di Mertens. La cessione paventata di Koulibaly e Fabian Ruiz. Insomma c’è tanta carne sul fuoco, con la società azzurra che dal punto di vista degli acquisti, fino ad ora, non si è fatta trovare impreparata. Kvaratskhelia e Mathia Olivera sono già stati presi, Deulofeu è una possibilità concreta. Eppure ci sono ancora tantissimi dubbi sulla tenuta dele la possibilità di lottare per lo scudetto. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “È lecito, e anche indispensabile, confrontarsi con il proprio portafoglio e metterlo in sicurezza, la traccia di un’idea che può disegnare una vita ragionevolmente equilibrata oppure, perché no?, per indirizzarsi, nel ...

