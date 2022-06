Barbara d’Urso torna in testa: Pomeriggio 5 batte Estate in diretta l’8 giugno (Di giovedì 9 giugno 2022) Terza sfida della settimana tra Pomeriggio 5 ed Estate in diretta e questa volta a vincere p il programma di Canale 5. In questa divertente ultima settimana di faccia a faccia, al momento, Barbara d’Urso è in vantaggio sulla coppia di rai 1. Pomeriggio 5 infatti ha vinto la prima sfida, quella del lunedì contro Estate in diretta. Poi era stata la coppia Capua-Semprini ad avere la meglio, per un soffio, nella giornata del martedì. E adesso gli ascolti tornano nuovamente a premiare Barbara d’Urso che, grazie a un punticino di share batte il programma estivo di Rai 1 che, solo dalla prossima settimana, avrà vita facile. Ricordiamo infatti che Pomeriggio 5 domani, con la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 giugno 2022) Terza sfida della settimana tra5 edine questa volta a vincere p il programma di Canale 5. In questa divertente ultima settimana di faccia a faccia, al momento,è in vantaggio sulla coppia di rai 1.5 infatti ha vinto la prima sfida, quella del lunedì controin. Poi era stata la coppia Capua-Semprini ad avere la meglio, per un soffio, nella giornata del martedì. E adesso gli ascoltino nuovamente a premiareche, grazie a un punticino di shareil programma estivo di Rai 1 che, solo dalla prossima settimana, avrà vita facile. Ricordiamo infatti che5 domani, con la ...

Advertising

TV_Italiana : @Phlancton A parte il fatto che La Vita in Diretta si è concluso la scorsa settimana, vorremmo ricordarti che quest… - FlavianaBoni : Ho portato Fabio ad una cena stampa con altri food blogger e c'eravamo io e lui circondati da questi che avevano il… - asannais : RT @Federic01996: Barbara D'urso in diretta che saluta Simona Ventura IO C'ERO #Pomeriggio5 - fede8804 : @albese5 @SEMPER_DX @elevisconti Dove stavi in queste guerre Vedevi il GF VIP? Perché non sei starai così accaldato… - Laura6976 : @simone_dela Non ha il naso, come Barbara D'Urso. -