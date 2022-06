Ascoli | niente accordo con Inzaghi | i bianconeri valutano altre due piste

(Di giovedì 9 giugno 2022) L’non hanno trovato l’: i marchigiani virano su altri due nomi per la panchina L’non hanno trovato l’per il contratto dopo che il presidente Pulcinelli era stato a Ibiza per incontrare l’ex Milan. Ora i marchigiani stanno valutando i profili di Vecchi e Viali come possibili nomi nuovi per la panchina. Entrambi reduci da due ottime stagioni in C con FeralpiSalò e Cesena. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il primo era un ragazzo che avevamo preso da svincolato dall'e a Fermo è diventato un ... "Quando una stagione va male dire che non cambiereisarebbe una bugia ma sarebbe ingeneroso dirlo ...