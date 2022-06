Amministrative | Calenda | ' da ' compagni campo largo' no condanna deliri Foggetta'

(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Di fronte aiantisemiti del candidato Pd-M5s-Sinistra,, non si è levata una parola didai 'del'. Sempre più convinto del sostegno a Massimiliano Rosignoli per dare a Sesto San Giovanni un sindaco serio e capace". Cosi su Twitter Carlo, segretario di Azione.

Liberoquotidiano.it

I focus e le priorità della lista Civica "Uniti per Franceschelli" per le elezioni del 12 ... ad ennesima riprova dell'obiettivo principe del partito fondato da Carlo Calenda, ossia quello di ... Dopo la visita di Matteo Richetti delle scorse settimane, Carlo Calenda, segretario di Azione, anche se impegnato in parlamento europeo, ha voluto dimostrare con forza la sua vicinanza ad Alberto Vero ...