(Di giovedì 9 giugno 2022) La gip di Torino accoglie la richiesta della procura. Aveva ragione il giornalista a suggerire «una migliore traduzione, uccidere Putin per me era insensato»

Advertising

elio_vito : Una componente della campagna di disinformazione russa è il vittimismo, la falsa narrazione della russofobia. È sol… - LaStampa : Accuse di “russofobia” a “La Stampa”, archiviato l’esposto di Razov: “Ha travisato il pezzo di Quirico” - mattinodipadova : Accuse di “russofobia” a “La Stampa”, archiviato l’esposto di Razov: “Ha travisato il pezzo di Quirico” - il_piccolo : Accuse di “russofobia” a “La Stampa”, archiviato l’esposto di Razov: “Ha travisato il pezzo di Quirico” - messveneto : Accuse di “russofobia” a “La Stampa”, archiviato l’esposto di Razov: “Ha travisato il pezzo di Quirico”: La gip di… -

La Stampa

... con la Farnesina che ha convocato l'ambasciatore russo Lavorv dopo ledi " amoralità e" rivolte dal Cremlino ai media nostrani. Ma chi è Dmitrij Medvedev Vediamo la biografia e ...Sequi ha respinto davanti all'ambasciatore tutte questema è anche intervenuto nel merito dell'invasione organizzata da Mosca in Ucraina. Oltre ad aver auspicato che si possa arrivare il prima ... Accuse di “russofobia” a “La Stampa”, archiviato l'esposto di Razov: “Ha travisato il pezzo di Quirico” L’incontro alla Farnesina non ha tranquillizzato l’animo dell’ambasciatore che torna a scagliarsi contro i giornali italiani ...Roma, 8 giu. (askanews) - Le minacce all'Occidente dell'ex presidente russo Medvedev, le tensioni fra Roma e Mosca dopo le accuse di russofobia, il piano turco sui corridoi per il grano bloccato nei p ...