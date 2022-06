Zancan: “Origi? Per fare la riserva al Milan grandissimo colpo” | News (Di mercoledì 8 giugno 2022) Federico Zancan, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni su Divock Origi, attaccante belga prossimo a vestire la maglia del Milan Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 giugno 2022) Federico, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni su Divock, attaccante belga prossimo a vestire la maglia del

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Federico Zancan ha parlato di Origi. Queste le sue parole: "Origi è un giocatore importante, di livello e che ha segnato gol importanti. E' stato un attaccante un po' part time ma è un buon attaccante. Per fare la riserva al Milan è un grandissimo colpo, per fare il titolare non so."