Vaiolo delle scimmie, allarme Oms: “Rischio che si affermi in Paesi non endemici” (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – “Il Rischio che il Vaiolo delle scimmie si stabilisca in Paesi non endemici” per l’infezione “è reale”, avverte l’Organizzazione mondiale della sanità, “particolarmente preoccupata” per le conseguenze che la malattia può causare “nei gruppi vulnerabili compresi i bambini e le donne in gravidanza”. E’ il monito lanciato dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tuttavia, ha aggiunto il Dg, l’affermazione del Monkeypox virus in aree del mondo che prima registravano solo sporadici casi importati “è uno scenario prevenibile”. In questo senso, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la salute torna a esortare i Paesi colpiti a “fare ogni sforzo per identificare tutti i casi e i contatti, così da controllare questo focolaio e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ilche ilsi stabilisca innon” per l’infezione “è reale”, avverte l’Organizzazione mondiale della sanità, “particolarmente preoccupata” per le conseguenze che la malattia può causare “nei gruppi vulnerabili compresi i bambini e le donne in gravidanza”. E’ il monito lanciato dal direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tuttavia, ha aggiunto il Dg, l’affermazione del Monkeypox virus in aree del mondo che prima registravano solo sporadici casi importati “è uno scenario prevenibile”. In questo senso, l’AgenziaNazioni Unite per la salute torna a esortare icolpiti a “fare ogni sforzo per identificare tutti i casi e i contatti, così da controllare questo focolaio e ...

