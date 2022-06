(Di mercoledì 8 giugno 2022) AGI - "Quando mi chiederanno se la mia vita ha avuto un senso, io risponderò che solo l'aver messo al mondo una parte di me ha dato senso alla mia vita": sono le parole di Omayma Benghaloum, mediatrice culturale tunisina, immigrata in Italia e mamma di quattro figlie, brutalmentedalFaouzi Dridi nel settembre 2015 a Messina, all'età di appena 34 anni. Un fatto di cronaca che unisce in modo significativo e profondo i temi del femminicidio e dell'immigrazione, ma che non ha destato lo scalpore mediatico che meritava: adesso sarà lo strumento del cinema a riaccendere i riflettori su unadrammatica che deve invitare tutti noi a riflettere sulle politiche da attuare per evitare il ripetersi di queste tragedie. Sono iniziate le riprese del cortometraggio "Omayma - Orme del tempo" scritto da Paolo Pintacuda e Fabio ...

Advertising

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Omayma, mediatrice culturale tunisina, mamma di quattro figlie, è stata ammazzata nel 2015 a Messina, a 34 anni. Un cor… - sulsitodisimone : Uccisa dal marito che voleva un figlio maschio, la sua storia diventa un film - Agenzia_Italia : Omayma, mediatrice culturale tunisina, mamma di quattro figlie, è stata ammazzata nel 2015 a Messina, a 34 anni. Un… - MessinaSportiva : La storia di Omayma, uccisa brutalmente dal marito a Messina, diventa un film - - minuttfminutt : RT @Sarah_Rec: @UnaCertaCarmen Riaperto1ferita ricucita ma che nn guarirà mai. Io e la mia collega abbiamo disxusso la tesi di specializzaz… -

... sono le parole di Omayma Benghaloum, mediatrice culturale tunisina, immigrata in Italia e mamma di quattro figlie, brutalmentemarito Faouzi Dridi nel settembre 2015 a Messina, all'età di ...Bolano " Carlo Bertolotti, 43 anni di Bolano, è la transessualea Sarzana domenica notte. Dopo la morte dei suoi genitori, avvenuta qualche anno fa, Carla ...cugine che ieri erano distrutte...brutalmente uccisa dal marito Faouzi Dridi nel settembre 2015 a Messina, all'età di appena 34 anni. Un fatto di cronaca che unisce in modo significativo e profondo i temi del femminicidio e ...Il macellaio Youssef El Haitami era sposato con lei solo per la carta di soggiorno: «Quando sono andato via era a tavola. Ho dormito in negozio, non l’ho ammazzata» LIVORNO. «Ginetta non l ...