Advertising

AnsaSardegna : Turista fermato in scalo Alghero con sabbia e sassi rubati. Scatta sequestro e multa per un norvegese #ANSA - UnioneSarda : #Sardegna - Con un sasso di 5 chili e un sacchetto di sabbia in valigia, turista norvegese fermato ad #Alghero - Carlino_Bologna : Ladro di bici fermato da turista - BELUSHI69 : @chiaramilanista Bella dalla faccia mi sembra piu' un turista americano che e' andato a Pompei e Capri è ritornando… -

Agenzia ANSA

Voleva imbarcarsi sull'aereo diretto a Bruxelles con un sasso di 5 chili e una sacchetto di sabbia di 1,6 kg rubati dalla spiaggia di Rena Maiore. Unnorvegese è statoall'aeroporto di Alghero dai funzionari dell'Agenzia della dogane e dai militari della Guardia di finanza. Il controllo con le apparecchiature radiogene sui bagagli ...Fitton era in Iraq per una serie di visite turistiche presso alcuni siti archeologici del paese, al momento di ripartire è stato peròperché trovato in possesso di alcuni 'souvenir' raccolti ... Turista fermato in scalo Alghero con sabbia e sassi rubati - Cronaca Voleva imbarcarsi sull'aereo diretto a Bruxelles con un sasso di 5 chili e una sacchetto di sabbia di 1,6 kg rubati dalla spiaggia di Rena Maiore. (ANSA) ...Per l’uomo, sorpreso al “Riviera del Corallo” mentre stava per imbarcarsi per Bruxelles col prezioso “carico”, è scattata la sanzione ...