Tragedia assurda: Tre sorelle si uccidono insieme ai loro figli. L’ultimo messaggio Whatsapp spiega tutto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Una Tragedia ha colpito tre sorelle che hanno deciso di uccidersi insieme ai loro bambini. Due di loro erano anche incinte quando hanno compito l’insano gesto. Le sorelle Kalu Meena di 25 anni, Mamta Meena di 23 anni, e Kamlesh Meena di 20 anni erano state date in mogli a dei proprietari terrieri benestanti come merce di scambio, perché i loro genitori erano poveri. Le tre ragazze si sono suicidate insieme tuffandosi con i rispettivi figli (due di loro erano incinte e la maggiore aveva un bambino di 4 anni e un altro di tre settimane) in un pozzo nello stato del Rajasthan, in India. Prima di compiere il suicidio, le tre sorelle avevano lasciato un messaggio per ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 8 giugno 2022) Unaha colpito treche hanno deciso di uccidersiaibambini. Due dierano anche incinte quando hanno compito l’insano gesto. LeKalu Meena di 25 anni, Mamta Meena di 23 anni, e Kamlesh Meena di 20 anni erano state date in mogli a dei proprietari terrieri benestanti come merce di scambio, perché igenitori erano poveri. Le tre ragazze si sono suicidatetuffandosi con i rispettivi(due dierano incinte e la maggiore aveva un bambino di 4 anni e un altro di tre settimane) in un pozzo nello stato del Rajasthan, in India. Prima di compiere il suicidio, le treavevano lasciato unper ...

