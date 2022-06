Traffico Roma del 08-06-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 giugno 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Torre Angela è l’uscita per la A24Teramo chiuso per un incidente il tratto di viale della Venezia Giulia tra via buie d’Istria via Teodoro Mayerrallentato per un incidente su Viale Giulio Cesare altezza incrocio con via Ezio lavori di potatura in via Prenestina con riduzione di carreggiata tra Largo Preneste via Bartolomeo Colleoni indetto lo ricordiamo per la giornata di oggi 1 sciopero del trasporto aereo e fasce di garanzia dalle 18 alle 21 contattare preventivamente la compagnia di riferimento per aggiornamenti sul proprio volo per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è tutto Grazie ...