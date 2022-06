The Good Doctor 5 non va in onda oggi, slitta il finale della serie per lo Speciale Referendum (Di mercoledì 8 giugno 2022) The Good Doctor 5 non va in onda oggi, 8 giugno, e i fan possono iniziare a disperarsi. Shaun e i suoi questa sera rimarranno in panchina per lasciare spazio ad uno Speciale Referendum di Post condotto da Manuela Moreno. Alla sua corte arriveranno diversi ospiti proprio per spiegare quello che è il dietro le quinte del Referedum del prossimo 12 giugno, in studio ci saranno Jacopo Morrone, Giulia Sarti, i Magistrati Paolo Itri e Marco Patarnello e, infine, Gennaro Sangiuliano direttore del Tg2. The Good Doctor 5 non va in onda oggi e questo significa che il finale slitterà di qualche giorno ma di quanto? Salvo cambiamenti, The Good Doctor 5 andrà in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) The5 non va in, 8 giugno, e i fan possono iniziare a disperarsi. Shaun e i suoi questa sera rimarranno in panchina per lasciare spazio ad unodi Post condotto da Manuela Moreno. Alla sua corte arriveranno diversi ospiti proprio per spiegare quello che è il dietro le quinte del Referedum del prossimo 12 giugno, in studio ci saranno Jacopo Morrone, Giulia Sarti, i Magistrati Paolo Itri e Marco Patarnello e, infine, Gennaro Sangiuliano direttore del Tg2. The5 non va ine questo significa che ilslitterà di qualche giorno ma di quanto? Salvo cambiamenti, The5 andrà in ...

Advertising

lesseramin : Vincenzo ur so right per rassicurare i tuoi studenti che non si devono preoccupare se non capiscono le formule che… - emxfineline : ho finito gli episodi di the good doctor e devo aspettare stasera che vada in onda - lenka73 : @cobraebasta La sua performance in The Good Earth ha delle buone cose (partendo dal presupposto che un’attrice tede… - leoisgorgeous : @swiftyourspeed Si ti prego dopo continuo the good place dato che ho finito la serie che stavo vedendo - THUNDEROUSCHAN : they rlly took all the good stuff hsdhdshsdhsdh -