Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | «Noi meglio di Jennifer Lopez e Ben Affleck»

(Di mercoledì 8 giugno 2022) A diversi mesi dalla fine Grande Fratello Vipcontinuano a far parlare di sé e si dicono pronti per il grande passo insieme.Leggi anche...

Advertising

infoitcultura : 'Abbiamo scelto il nome della bimba', Alessandro Basciano e Sophie Codegoni non lo trattengono: annuncio bomba - infoitcultura : Sophie Codegoni e Basciano: “Altro che JLo e Ben Affleck, noi facciamo l’amore tutti i giorni” - Nadia02113466 : RT @Martina231295: Basciii se lo fai ti faccio una statuaa????? Sto volandooooo???? La risata contagiosa di Sophie sotto??? #basciagoni @ALEB… - TizianiLucia : RT @Alessia_g512: X: “ma il fidanzatino?” Io: @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni #basciagoni - TizianiLucia : RT @Martina231295: Basciii se lo fai ti faccio una statuaa????? Sto volandooooo???? La risata contagiosa di Sophie sotto??? #basciagoni @ALEB… -

e Alessandro Basciano, l'amore e non solo proseguono a gonfie vele dopo il Grande fratello vip Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 diventando protagonisti della loro ...e Alessandro Basciano vorrebbero presto avere un figlio e al settimanale "Chi" hanno rilasciato scoop piccanti. Si sono conosciuti nella casa del Gf Vip e dopo una serie di alti e ...A diversi mesi dalla fine Grande Fratello Vip Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continuano a far parlare di sé e si dicono pronti per il grande passo insieme. Leggi anche > Gf Vip, Sophie Codegoni ...Rivelazione bollente quella fatta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip la passione ...