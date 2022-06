Riscatto Morata, Cerezo lancia un messaggio alla Juve: «Li aspettiamo» (Di mercoledì 8 giugno 2022) Riscatto Morata, torna a parlare Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni sul futuro dell’attaccente Sono giorni delicati in casa Juventus anche per il futuro di Alvaro Morata. Il club bianconero vuole confermare lo spagnolo, ma va trovato un accordo con l’Atletico. A Telemadrid, Cerezo, presidente del club spagnolo, ha così analizzato la situazione. LE PAROLE – «Ha un contratto con la Juventus e finché la Juventus non dirà se resterà o meno, aspetteremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022), torna a parlare, presidente dell’Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni sul futuro dell’attaccente Sono giorni delicati in casantus anche per il futuro di Alvaro. Il club bianconero vuole confermare lo spagnolo, ma va trovato un accordo con l’Atletico. A Telemadrid,, presidente del club spagnolo, ha così analizzato la situazione. LE PAROLE – «Ha un contratto con lantus e finché lantus non dirà se resterà o meno, aspetteremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MarcelloChirico : Arrivano notizie positive su #Morata : l'@Atleti orientata ad accettare la proposta #Juventus di 15+ 6 di bonus per… - capuanogio : L'#AtleticoMadrid non riesce a vendere #Morata altrove, ora si ragiona con la #Juventus sulla base di un nuovo pres… - forumJuventus : (Gds) 'Juventus : Simeone con Vlahovic il prossimo anno? Il riscatto di Morata è complicato, occasione Cholito'?… - Vincenzo140893 : RT @DiUbriachi: La #Juventus e l'#AtleticoMadrid stanno trattando per #Morata ma si è creata una nuova possibilità per lo spagnolo. Possibi… - CalcioNews24 : Cerezo fa il punto sulla permanenza di #Morata alla #Juventus ??? -