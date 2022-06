POCO F4 5G è dietro l’angolo: un Redmi K40S con fotocamera da 64 MP (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nuove immagini dal vivo suggeriscono che POCO F4 5G possa essere un rebrand del Redmi K40S, smartphone lanciato in Cina da Xiaomi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 8 giugno 2022) Nuove immagini dal vivo suggeriscono cheF4 5G possa essere un rebrand del, smartphone lanciato in Cina da Xiaomi. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : POCO F4 5G è dietro l’angolo: un Redmi K40S con fotocamera da 64 MP - francofamengo : @GuidoCrosetto Forse erano più importanti le battute poco felici degli Alpini....???????????? Basta chiacchiere chi non m… - gableo25 : @lucasportyellow Credo che andrò dietro alle ragazze fra poco - xxfrank35 : Sono pessimista e non poco... Ma non dite che Berardi sostituirà Dybala... Semmai Bernardeschi... Tanto la Joia a d… -