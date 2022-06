Papa | il 10 giugno riceve Ursula von der Leyen

(Di mercoledì 8 giugno 2022)Francescorà in Vaticano, nel Palazzo apostolico il 10alle 10.30,von der, Presidente della Commissione Europea. Lo riferisce la sala stampa vaticana. La Presidente ...

Francesco riceverà in Vaticano, nel Palazzo apostolico il 10alle 10.30, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea. Lo riferisce la sala stampa vaticana. La Presidente ...

Eppure l'agenda del Papa è sempre abbastanza fitta. A giugno nessuna udienza generale in piazza San Pietro è stata annullata e alla fine del mese sono previste due celebrazioni papali: il 25, sempre ...

Papa Francesco riceverà in Vaticano, nel Palazzo apostolico il 10 giugno alle 10.30, Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea. Lo riferisce la sala stampa vaticana. (ANSA)