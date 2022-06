Oltre la disabilità. Una palestra dove rinascere e diventare Campioni di Vita nel nome di... (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un grande campione di tiro con l'arco come Simone Borgheresi , personaggio fiorentino conosciuto e amato. Un grave incidente, il lungo ricovero, la dolorosissima riabilitazione. Poi la rinascita ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un grande campione di tiro con l'arco come Simone Borgheresi , personaggio fiorentino conosciuto e amato. Un grave incidente, il lungo ricovero, la dolorosissima riabilitazione. Poi la rinascita ...

Advertising

zazoomblog : Oltre la disabilità. Una palestra dove rinascere e diventare Campioni di Vita nel nome di Simone Borgheresi -… - Luce_news : Oltre la disabilità. Una palestra dove rinascere e diventare Campioni di Vita nel nome di Simone Borgheresi - smartinella : RT @LucaPancalli: Felice per la nascita dei campus paralimpici del CIP. Dal 13/6 al 4/7, a Lignano, Bari, Roma, Messina, oltre 300 giovani… - giosiana83 : RT @LucaPancalli: Felice per la nascita dei campus paralimpici del CIP. Dal 13/6 al 4/7, a Lignano, Bari, Roma, Messina, oltre 300 giovani… - faisaluc2 : ???????????? GRACE, 7 mesi, alla sua giovane età ha già affrontato difficoltà enormi, tra cui essere abbandonata in una… -