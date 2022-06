Napoli, senti Koulibaly: “Non so cosa accadrà nel mio futuro” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al termine della sfida valevole per la qualificazione alla Coppa d’Africa, vinta per 1-0 dal suo Senegal contro il Ruanda, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di Seneweb. Queste le sue parole sul futuro: “Al momento penso al Senegal e poi me ne andrò in vacanza. Non voglio mentirvi, non so cosa accadrà nel mio futuro. In questo periodo non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite con la Nazionale“. Napoli Koulibaly Nazionale Parole che fanno seguito a quelle del suo presidente Aurelio De Laurentis, che lo scorso 30 maggio aveva parlato così: “Lui e Mertens sono due grandi calciatori, voglio bene ad entrambi e li rispetto, ma il rinnovo dipenderà solo da ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Al termine della sfida valevole per la qualificazione alla Coppa d’Africa, vinta per 1-0 dal suo Senegal contro il Ruanda, il difensore delKalidouha parlato ai microfoni di Seneweb. Queste le sue parole sul: “Al momento penso al Senegal e poi me ne andrò in vacanza. Non voglio mentirvi, non sonel mio. In questo periodo non ho avuto modo di parlare con nessuno della questione, ero concentrato solo su queste due partite con la Nazionale“.Nazionale Parole che fanno seguito a quelle del suo presidente Aurelio De Laurentis, che lo scorso 30 maggio aveva parlato così: “Lui e Mertens sono due grandi calciatori, voglio bene ad entrambi e li rispetto, ma il rinnovo dipenderà solo da ...

