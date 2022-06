Mascherine obbligatorie, nessuna proroga del Governo: addio dal 15 giugno (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Il 15 giugno credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive come le Mascherine al chiuso. L’obiettivo del Governo è sempre stato quello di creare le condizioni per una convivenza con il virus” della Covid-19. Lo ha dichiarato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1. Per quanto riguarda invece la vaccinazione anti Covid, “l’obiettivo”, e anche “lo scenario più probabile”, “credo che potrà essere quello di arrivare a un richiamo annuale”, continua Costa. Quanto alle nuove sottovarianti del coronavirus Sars-CoV-2, come Omicron BA.5 che sta facendo registrare un rialzo dei casi in alcuni Paesi europei, “le varianti ci sono sempre state e ci saranno – ha evidenziato il sottosegretario -. L’importante ovviamente è continuare a monitorare quello che succede e continuare a ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – “Il 15credo che andremo a rimuovere le ultime misure restrittive come leal chiuso. L’obiettivo delè sempre stato quello di creare le condizioni per una convivenza con il virus” della Covid-19. Lo ha dichiarato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio1. Per quanto riguarda invece la vaccinazione anti Covid, “l’obiettivo”, e anche “lo scenario più probabile”, “credo che potrà essere quello di arrivare a un richiamo annuale”, continua Costa. Quanto alle nuove sottovarianti del coronavirus Sars-CoV-2, come Omicron BA.5 che sta facendo registrare un rialzo dei casi in alcuni Paesi europei, “le varianti ci sono sempre state e ci saranno – ha evidenziato il sottosegretario -. L’importante ovviamente è continuare a monitorare quello che succede e continuare a ...

