LIVE Musetti-Basilashvili 5-7 2-4, ATP Stoccarda 2022 in DIRETTA: dopo Rinderknech-Bonzi si ricomincia (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:58 buona giornata a tutti i lettori di OA Sport. Il derby francese tra Arthur Rinderknech e Benjamin Bonzi è in corso, e quest’ultimo ha appena vinto il primo set al tie-break con il punteggio di 7-3. dopo di loro torneranno in campo Musetti e Basilashvili. Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 19.45: Ufficiale il rinvio a domani del match! La partita è stata programmata domani come secondo match sul campo Centrale. Il programma inizierà alle 11.00 con il derby francese tra Rinderknech e Bonzi. 19.42: Ricordiamo che il match è stato sospeso sul 4-2 per Basilashvili nel secondo set (30-0 sul proprio servizio). Il georgiano aveva vinto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:58 buona giornata a tutti i lettori di OA Sport. Il derby francese tra Arthure Benjaminè in corso, e quest’ultimo ha appena vinto il primo set al tie-break con il punteggio di 7-3.di loro torneranno in campo. Chiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. 19.45: Ufficiale il rinvio a domani del match! La partita è stata programmata domani come secondo match sul campo Centrale. Il programma inizierà alle 11.00 con il derby francese tra. 19.42: Ricordiamo che il match è stato sospeso sul 4-2 pernel secondo set (30-0 sul proprio servizio). Il georgiano aveva vinto ...

