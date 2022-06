La grande serata di Politano in Nazionale: un’ala vecchio stile, dribbling e quella traversa (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’ottima prova in Nazionale di Matteo Politano nelle pagelle dei quotidiani. Gazzetta dello Sport – 7 Due cose splendide: la fuga in fascia destra con dribbling e cross per l’1-0; la corsa con traversa che meritava il 3-0. Poi un po’ di errori di mira e posizione, ma quei due colpi cancellano il resto. Corriere dello Sport – 7 All’inizio sembra pagare lo sforzo di Bologna, ma poi si scioglie e comincia a sgommare, diventando imprendibile. Se ne va in dribbling e serve l’assist a Pellegrini. Pennella di sinistro, timbrando la traversa. Corriere della Sera – 6,5 A strappi, ma quelli giusti: la palla che costruisce e offre a Pellegrini è uno dei gesti tecnici della serata. E anche la traversa a inizio ripresa non è banale. Repubblica – 7 Un mancino che ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’ottima prova indi Matteonelle pagelle dei quotidiani. Gazzetta dello Sport – 7 Due cose splendide: la fuga in fascia destra cone cross per l’1-0; la corsa conche meritava il 3-0. Poi un po’ di errori di mira e posizione, ma quei due colpi cancellano il resto. Corriere dello Sport – 7 All’inizio sembra pagare lo sforzo di Bologna, ma poi si scioglie e comincia a sgommare, diventando imprendibile. Se ne va ine serve l’assist a Pellegrini. Pennella di sinistro, timbrando la. Corriere della Sera – 6,5 A strappi, ma quelli giusti: la palla che costruisce e offre a Pellegrini è uno dei gesti tecnici della. E anche laa inizio ripresa non è banale. Repubblica – 7 Un mancino che ...

