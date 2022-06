La Duma vota per l’uscita di Mosca dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (Di mercoledì 8 giugno 2022) La Duma ha votato a favore dell’uscita di Mosca dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, dopo oltre 20 anni come membro del Consiglio d’Europa. La Duma di Stato ha quindi adottato in seconda ed in terza lettura le leggi che mettono fine alla giurisdizione della Corte Europea dei diritti umani (Cedu) in Russia. In particolare, uno dei disegni di legge approvati rimuove la Russia dalla giurisdizione del tribunale internazionale ed il secondo fissa il 16 marzo come limite ultimo per la validità delle sentenze emesse contro la Russia. Inoltre, proprio lo scorso 15 marzo il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa aveva espulso la Russia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lahato a favore deldidei, dopo oltre 20 anni come membro del Consiglio d’Europa. Ladi Stato ha quindi adottato in seconda ed in terza lettura le leggi che mettono fine alla giurisdizione delladeiumani (Cedu) in Russia. In particolare, uno dei disegni di legge approvati rimuove la Russiagiurisdizione del tribunale internazionale ed il secondo fissa il 16 marzo come limite ultimo per la validità delle sentenze emesse contro la Russia. Inoltre, proprio lo scorso 15 marzo il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa aveva espulso la Russia ...

