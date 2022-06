Juventus, accordo raggiunto con Kostic: ma i bianconeri temporeggiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno raggiunto l’accordo con Kostic, ma la dirigenza temporeggia prima di chiudere l’affare Non solo l’esterno destro per la Juventus, ancora in bilico tra Di Maria e un’alternativa. I bianconeri lavorano anche per un rinforzo sulla fascia sinistra. Secondo La Gazzetta dello Sport, è stato raggiunto un accordo di massima con Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte per il trasferimento del serbo a Torino in estate. Ma il club temporeggia sulla chiusura dell’affare: il 29enne non è una priorità di mercato a differenza di altri nomi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Calciomercato: ihannol’con, ma la dirigenza temporeggia prima di chiudere l’affare Non solo l’esterno destro per la, ancora in bilico tra Di Maria e un’alternativa. Ilavorano anche per un rinforzo sulla fascia sinistra. Secondo La Gazzetta dello Sport, è statoundi massima con Filipdell’Eintracht Francoforte per il trasferimento del serbo a Torino in estate. Ma il club temporeggia sulla chiusura dell’affare: il 29enne non è una priorità di mercato a differenza di altri nomi. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

